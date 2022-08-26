قال أليكسي غونشارينكو عضو البرلمان الأوكراني، إن الروسفوبيا تبقى السياسة الوحيدة الممكن انتهاجها في أوكرانيا.

وأضاف البرلماني الأوكراني، في كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس مدينة ريغا عاصمة لاتفيا: "يتهمون أوكرانيا ولاتفيا بانتهاج سياسة رهاب روسيا (الروسفوبيا) - لكن هذه هي السياسة الوحيدة الممكنة بالنسبة لنا".

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وزعم غونشارينكو بأن الروسفوبيا التي تنتهجها سلطات كييف، ليست موجهة ضد أبناء العرق الروسي، بل "أوكرانيا تحارب بهذا الشكل الإمبراطورية الروسية". وخلال ذلك لم يحدد غونشارينكو ما كان يقصده بهذا المصطلح، لأن الدولة التي تحمل هذا الاسم اختفت عن الوجود في عام 1917.

بالإضافة إلى ذلك، وفي حديثه عن الضرورة التاريخية لمحاربة روسيا، اتهم هذا البرلماني، موسكو بـ "غزو" أوكرانيا في القرن الثامن عشر. لكن في الواقع، تم انضمام الأراضي الواقعة التي تشكل أوكرانيا الحالية، إلى المملكة الروسية القديمة في 18 يناير 1654، عندما قام قوزاق زابوروجيه بقيادة بوغدان خميلنيتسكي في اجتماع لرادا( مجلس) بيرياسلاف، باتخاذ قرار الانضواء تحت ظل موسكو.

المصدر: نوفوستي