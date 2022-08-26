معلق فرنسي يطرح "سؤالا كبيرا": هل يستمع الزعيم الروسي لصوت فرنسا وهل يثق بماكرون؟

كتب المعلق نيكولا غوتييه في صحيفة "بوليفارد فولتير"، أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يثق في نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لأن سياسات الأخير تتعارض مع كلماته حول "موت دماغ" الناتو.

ويرى الصحفي الفرنسي، أنه كان يجب على الرئيس ماكرون أن يتصرف كوسيط لوضع حد للنزاع في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وقال غوتييه: "لكن هذا يتطلب دبلوماسية جديرة. وإيمانويل ماكرون بعيد كل البعد عن ذلك". ونوه الصحفي بأن رئيس بلاده، يقوم بدلا من ذلك بتقديم المساعدات العسكرية إلى كييف، والتي لا تساهم في التسوية.

وتابع الصحفي: "بعد وضعه لتشخيص موت دماغ الناتو قبل فترة، يقوم ماكرون حاليا بالموافقة على جميع قرارات الحلف تحت القيادة الأمريكية. سيقول البعض إنه يواصل بإصرار في نفس الوقت الاحتفاظ بعلاقات مع فلاديمير بوتين، وهو ما يجلب له الشرف، لكن هل يستمع الزعيم الروسي الى صوت فرنسا .. هذا سؤال كبير".

في وقت سابق، قال ماكرون إن العملية الروسية الخاصة جاءت كضربة تيار كهربائي للناتو وأعادت الحلف من حالة "الموت الدماغي" إلى اليقين الاستراتيجي.

المصدر: نوفوستي