كوريا الشمالية: الحمى المكتشفة مؤخرا إنفلونزا وليست كورونا

أرجعت وكالة الأنباء المركزية بكوريا الشمالية تفشي حالات الإصابة بالحمى المشتبه بها في إقليم ريانغجانغ، شمال شرقي البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى الإنفلونزا.

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وجرى في وقت سابق، الإبلاغ في كوريا الشمالية عن رصد 4 حالات حمى يشتبه في أنها تحمل "وباء خبيثا" يوم الثلاثاء في إقليم ريانغجانغ الحدودي مع الصين، وذلك بعد أسبوعين من إعلان بيونغ يانغ الانتصار على جائحة الفيروس التاجي التي بدأت في منتصف مايو.

وبهذا الشأن، قالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية: "وفقا للمعلومات الواردة من مقر الدولة للوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ، كانت جميع حالات الحمى التي حدثت في ريانغجانغ، حالات الإنفلونزا".

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وحثت السلطات الصحية المواطنين على ارتداء الكمامات وإبلاغ السلطات المختصة مع البقاء في أماكنهم إذا ظهرت عليهم أعراض الحمى، مشيرة إلى أن الإنفلونزا يمكن أن تحدث بسهولة في جميع مناطق البلاد.

وأكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن درجة حرارة مرضى الحمى عادت إلى المستوى الطبيعي، وتم رفع إغلاق المنطقة.

يشار إلى أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أعلن في 10 أغسطس، الانتصار على "كوفيد – 19"، وأمر السلطات برفع "إجراءات الطوارئ القصوى لمكافحة الفيروس" في البلاد.

المصدر: يونهاب