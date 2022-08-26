صحيفة: جامعة تركية منحت وساما لشقيق زعيم "داعش"

ذكرت صحيفة تركية معارضة أن جامعة غازي التركية منحت في أحد أنشطتها وساما للأخ الأكبر لزعيم تنظيم "داعش" الثاني، محمد عبد الرحمن المولي السلبي، الملقب بـ"أبو إبراهيم القرشي".

إقرأ المزيد

وكان أبو إبراهيم القرشي قد تم اغتياله بواسطة غارة أمريكية قبل عدة أشهر.

أما بالنسبة لملابسات حصول شقيقه الأكبر على الوسام، فقد أفيد بأنه حصل عليه "من مؤسسة المعونة التركمانية لحملة المساعدة التي نظمتها جامعة غازي في ديسمبر 2016".

ونقلت الصحيفة عن رئيس مؤسسة التضامن التركماني تورهان تشاتين قوله بشأن تسليم الوسام لشقيق القيادي الداعشي: "أردنا مساعدة الأطفال. أصبحت المؤسسة أيضا وسيطا. لم نكن نعرف من هو هذا الشخص".

zamanarabic.com

وتابع تشاتين في شرح الموقف قائلا: "بعد الحرب في العراق وسوريا، جاء العديد من التركمان إلى المنطقة. ربما كان ناشطا بينهم".

وأشير إلى أن عادل السلبي، كان موجودا في تركيا منذ عام 2006، وأنه كان مديرا للجبهة التركمانية العراقية، فيما "كان شقيقه محمد السلبي من بين كبار القادة في داعش إلى أن تسلم قيادة التنظيم بعد اغتيال أبو بكر البغدادي. في غضون ذلك، كان عادل السلبي ينظم حملات لمساعدة العراق ويلتقي بالسياسيين".

وعن مثل هذه اللقاءات، تحدثت "زمان"، عن وجود صور "تظهر أن عادل السلبي التقى بالبرلماني عن حزب الحركة القومية أولجاي كيلافوز وعمدة بلدية كاتشيروان التابع لحزب العدالة والتنمية، تورجوت ألتنولوك".

المصدر: زمان