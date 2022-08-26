شولتس: قرار تشريع الماريجوانا كان صعبا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس ردا على سؤال حول موعد تشريع الماريجوانا في البلاد، أن ذلك سيحدث "خلال الدورة التشريعية الجارية".

وأعاد إلى الأذهان أن تلك الخطط كانت واردة في اتفاق تشكيل الائتلاف الحكومي.

واعترف بأن القرار كان صعبا، وقال: "أولا أنا لم أدخن الحشيش أبدا... وثانيا، أعتقد أن جميع المخدرات تتسبب بالمشاكل، والأحاديث حول أن بعضها غير مضرة بالصحة لا تتطابق والواقع".

وتابع: "إضافة إلى ذلك أعرف بعض الأشخاص، وهذا أمر يجب ذكره عندما نتحدث عن مثل هذه الأمور، الذين دمروا أدمغتهم بالتدخين وأصابتهم مشاكل نفسية جدية بسبب الإفراط في ذلك".

وأشار مع ذلك إلى أن مثل هذه الحالات لا تمثل الأغلبية وقال: "اتفقنا مع أن الزمن يتغير ولذلك نعتزم القيام بذلك. وهذا يجب أن يحدث سريعا".

وكان وزير العدل الألماني ماركو بوشمان قد أعلن أن أول مشروع قانون لتشريع الماريجوانا في ألمانيا قد يتم تبنيه العام الجاري.

المصدر: نوفوستي