 
مباشر

أمريكي يحطم الرقم القياسي في التهام الفشار (فيديو)

أخبار العالم

أمريكي يحطم الرقم القياسي في التهام الفشار (فيديو)
RT / Twitter
أمريكي يحطم الرقم القياسي في التهام الفشار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/toh3

حطم الأمريكي جوي تشيستنت الرقم القياسي في التهام الفشار، حيث تمكن من التهام 32 عبوة فشار يبلغ وزن الواحدة منها 600 غرام تقريبا، خلال 8 دقائق فقط.

وعن الخطة التي اتبعها في التهام هذه الكمية الكبيرة من الفشار في زمن قصير، قال تشيستنت: "حرصت على شرب الماء لمضغ الفشار بسرعة، وإضافة كمية جديدة بعد ذلك وهكذا"، حسبما نقلته وكالة "يو بي آي".

وأضاف تشيستنت: "شعرت بألم في حلقي من المضغ لكن الماء خفف عني ذلك الوجع".

جدير بالذكر أنه سبق لتشيستنت أن فاز بمسابقات أكل سريع عديدة مثل "الهوت دوغ".

المصدر: وكالة "يو بي آي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا