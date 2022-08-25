أمريكي يحطم الرقم القياسي في التهام الفشار (فيديو)

حطم الأمريكي جوي تشيستنت الرقم القياسي في التهام الفشار، حيث تمكن من التهام 32 عبوة فشار يبلغ وزن الواحدة منها 600 غرام تقريبا، خلال 8 دقائق فقط.

وعن الخطة التي اتبعها في التهام هذه الكمية الكبيرة من الفشار في زمن قصير، قال تشيستنت: "حرصت على شرب الماء لمضغ الفشار بسرعة، وإضافة كمية جديدة بعد ذلك وهكذا"، حسبما نقلته وكالة "يو بي آي".

وأضاف تشيستنت: "شعرت بألم في حلقي من المضغ لكن الماء خفف عني ذلك الوجع".

جدير بالذكر أنه سبق لتشيستنت أن فاز بمسابقات أكل سريع عديدة مثل "الهوت دوغ".

A record-breaking night at Victory Field! Competitive eater Joey Chestnut broke the record for popcorn-eating before the Indianapolis Indians game.



Here's a little play-by-play from @BrianWilkes59wx!https://t.co/5ejZNbjlxlpic.twitter.com/QROBlnrDNw — Allison Hammond (@abhammond128) August 24, 2022

المصدر: وكالة "يو بي آي"