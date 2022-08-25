روسيا تعلن عن موعد زيارة مفتشي الطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه

أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، أن الموعد المحتمل لزيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة زابوروجيه النووية، أواخر أغسطس أو مطلع سبتمبر.

ونقلت "تاس" عن بوليانسكي قوله: "من الصعب معرفة ما ستؤدي إليه الزيارة، لست متأكدا من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقدم التقديرات المتوقعة منها".

وأشار بوليانسكي أيضا إلى أن مهمة بعثة الوكالة الدولية هي تقييم حالة المحطة ومدى سلامتها.

المصدر: تاس