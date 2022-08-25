محكمة أمريكية تطالب الحكومة بنشر نص قرار تفتيش منزل ترامب

أصدرت محكمة أمريكية أمرا بنشر نسخة من قرار الحكومة الأمريكية الذي أتاح تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب.

ووفقا لأمر المحكمة: "في ظهر يوم الجمعة أو قبل ذلك، يجب على الحكومة أن تنشر نسخة منقحة من الإفادة الخطية لأسباب تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب".

وفي وقت سابق، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل ترامب في فلوريدا، كجزء من تحقيق بموجب مقالات حول الاستخدام غير القانوني للمعلومات الدفاعية وسرقة المستندات وإتلافها.

وبعد صدور قرار من المحكمة، تم الإعلان عن مذكرة تفتيش وجرد للوثائق، وتم العثور على 11 مجموعة من الوثائق السرية بحوزة ترامب.

المصدر: نوفوستي