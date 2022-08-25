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أمريكيون يشتكون للكونغرس كييف التي تتهمهم بدعم روسيا

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أمريكيون يشتكون للكونغرس كييف التي تتهمهم بدعم روسيا
Legion-Media
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ناشدت مجموعة من 16 مواطنا أمريكيا الكونغرس اتخاذ الإجراء اللازمة ضد المركز الأوكراني لمكافحة التضليل الإعلامي، الذي اتهمهم بالترويج لـ"البروباغندا الروسية".

وجاء في المناشدة: "نحن الموقعون أدناه، مواطني الولايات المتحدة، كل واحد منا مدرج في "القائمة السوداء" الصادرة في 14 يوليو من قبل المركز الأوكراني لمكافحة التضليل الإعلامي. تم اتهامنا بمساعدة "البروباغندا الروسية" وأعلن هذا الهيكل الأجنبي أننا "إرهابيي معلومات" و"مجرمي حرب"".

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وقالت المجموعة إنهم يطالبون أعضاء الكونغرس بـ "التحقيق في تمويل هذه الوكالة الحكومية الأجنبية ودورها في خلق تهديد مباشر لحقوق وأمن المواطنين الأمريكيين".

وتم إدراج أسماء 72 فردا من عدد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والصين وألمانيا وسلوفاكيا، في "القائمة السوداء" للمركز الأوكراني لمكافحة التضليل الإعلامي.

المصدر: نوفوستي

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