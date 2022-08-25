بكين: واشنطن لا تريد الاستقرار في مضيق تايوان

أكدت السفارة الصينية لدى الولايات المتحدة أن زيارة السيناتورة الأمريكية مارشا بلاكبيرن لتايوان، تظهر أن واشنطن لا تريد الاستقرار في المنطقة.

وقالت السفارة في بيانها: "الولايات المتحدة تظهر أنها لا تريد الاستقرار في مضيق تايوان".

وأضافت أنها تعتبر تصرفات الولايات المتحدة تدخلا في الشؤون الصينية.

ووصلت بلاكبيرن، التي تمثل مجلس الشيوخ في ولاية تينيسي الأمريكية وعضو في لجنة الأسلحة والتجارة، إلى تايبيه في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

المصدر: نوفوستي