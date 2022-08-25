ألمانيا تواجه نقصا في ورق التواليت بسبب أزمة الغاز

صرح نائب رئيس جمعية مصنعي الورق في ألمانيا مارتن كرينغل، بإمكانية مواجهة نقص في ورق التواليت على خلفية نقص إمدادات الطاقة في البلاد.

وقال كرينغل: "في أزمة الطاقة الحالية، أولويتنا القصوى هي تزويد الناس بهذه السلعة المهمة"، وشدد على "أننا نعتمد بشكل خاص على الغاز في إنتاج الورق الصحي. وفي غياب الغاز، لم يعد بإمكاننا ضمان أمن الإمدادات".

ويستخدم كل شخص في ألمانيا ما معدله 134 لفة من ورق التواليت في العام، وتنتج ألمانيا كل عام 750 ألف طن من ورق التواليت، وتم تصدير 125 ألف طن من ورق التواليت وحوالي نفس الكمية يتم استيرادها.

وتعمل ألمانيا حاليا على تقليل اعتمادها على موارد الطاقة الروسية، وفقا لخطة السلطات، ومن المقرر خلال العام الحالي التخلي عن الفحم والنفط، لكن الغاز الروسي سيكون مطلوبا على الأقل حتى العام المقبل.

المصدر: تاس