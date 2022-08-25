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الصين تعارض أي اتصالات بين واشنطن وتايوان

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الصين تعارض أي اتصالات بين واشنطن وتايوان
Legion-Media Paul Kim
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أعربت الصين عن معارضتها لأي اتصالات رسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، على خلفية زيارة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي مارشا بلاكبورن للجزيرة.

وقالت السفارة الصينية في واشنطن، إن زيارة بلاكبورن لتايوان تدل على أن "الولايات المتحدة لا تسعى لإحلال الاستقرار في المنطقة" و"تتدخل في الشؤون الداخلية للصين".

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وأكدت السفارة أن الصين "ستتخذ إجراءات حازمة ردا على الاستفزازات الأمريكية".

وكانت مارشا بلاكبورن، السيناتور عن الحزب الجمهوري، قد وصلت إلى تايوان لتأكيد "الدعم الأمريكي للحلفاء"، حسبما كتبت في حسابها على "تويتر".

وقبل ذلك قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وعدد من المشرعين الأمريكيين الآخرين بزيارات للجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

المصدر: تاس

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