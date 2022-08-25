انتقادات لـ"نيويورك تايمز" على نشر مواد معادية للسامية

انتقدت وسائل إعلام موالية لإسرائيل صحيفة "نيويورك تايمز" على توظيفها عاملين مستقلين كتبوا منشورات معادية للسامية ونشروها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت منظمة مراقبة وسائل الإعلام الموالية لإسرائيل، (HonestReporting)، أن صحفيا مستقلا عمل في صحيفة التايمز بين عامي 2018 و2021، وكان يغطي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، "أشاد بأدولف هتلر على فيسبوك عام 2018".

وأوضحت أن الصحفي هو سليمان حجي، وهو مخرج فلسطيني.

وحسب موقع (i24news) العبري، فإن المنظمة اتهمت في وقت سابق صحفيا مستقلا آخر في الصحيفة، هو حسام سالم، بمعاداة السامية، كذلك اتُهم فادي حانونا، وهو ما دفع الصحيفة إلى "قطع العلاقات معه" في أغسطس الجاري.

المصدر: "i24news"