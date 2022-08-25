الدفاع الروسية: قوات كييف تتحصن في مركز ثقافي قرب مدينة نيكولايف
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
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أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن قوات كييف تحصنت في مركز ثقافي ببلدة بيريزني غفاتوي في مقاطعة نيكولاييف جنوب أوكرانيا، بعد تلغيم الطرق المودية إليه.
وقال ميزينتسيف إن أفرادا من القوات الأوكرانية يتمركزون في المركز الثقافي في البلدة المذكورة.
وأكد أنه تم تلغيم جميع الطرق المودية إلى المبنى، ولم يتم تحذير السكان من ذلك بشكل متعمد.
المصدر: وكالات