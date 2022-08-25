الأمم المتحدة تأمل بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران

أعربت الأمم المتحدة عن أملها بأن تتمكن أطراف اتفاق البرنامج النووي الإيراني من العودة إلى الاتفاق قريبا.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، إن "الأمين العام تحدث صباح اليوم مع وزير الخارجية الإيراني، وهما بحثا الاتفاق النووي".

وأضاف أن "موقف الأمين العام يتمثل في أنه على جميع الأطراف العمل من أجل عودة الاتفاق النووي. ونأمل بأن جميع الأطراف ستتوصل إلى الاتفاق".

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وأشار إلى أن غوتيريش ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان تطرقا كذلك إلى المناقشات المستمرة بشأن معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، وبحثا ضرورة التوصل إلى التوافق في إطار المؤتمر الاستعراضي الخاص بالمعاهدة.

ويأتي ذلك على خلفية إتمام الولايات المتحدة دراسة التعليقات الإيرانية على مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن العودة إلى الصفقة النووية، وتسليم واشنطن ردها بشأن الصيغة النهائية للاتفاق إلى بروكسل.

المصدر: نوفوستي