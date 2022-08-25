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زيلينسكي يكشف فحوى مكالمته الأخيرة مع بايدن

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زيلينسكي يكشف فحوى مكالمته الأخيرة مع بايدن
Legion-Media Sarsenov Daniiar/Ukraine Presidency/Alamy Live News
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن "أهمية محاسبة روسيا"، معربا له عن خالص شكره على دعمه العسكري.

وكتب زيلينسكي على "تويتر"، يوم الخميس: "لقد أجريت محادثات رائعة مع الرئيس الأمريكي، وأعربت له عن شكري على دعم الولايات المتحدة الثابت للشعب الأوكراني في مجال الأمن والدعم المالي".

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من جهته أعلن البيت الأبيض أن بايدن تحدث اليوم مع زيلينسكي، وهنأ أوكرانيا بعيد استقلالها، وكرر دعم الولايات المتحدة المستمر لأوكرانيا وقدم تحديثا بشأن توفير المساعدة الأمنية المستمر، بما في ذلك إعلان أمس عن ما يقرب من 3 مليارات دولار لدعم القدرات الدفاعية لأوكرانيا على المدى الطويل.

كما دعا بايدن وزيلينسكي روسيا إلى إعادة السيطرة الكاملة على محطة زابوريجيه للطاقة النووية إلى أوكرانيا ه، والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المحطة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن الأربعاء أن بايدن من المتوقع أن يجري اتصالا هاتفيا مع زيلينسكي الخميس 25 أغسطس، وذلك في أعقاب إعلان واشنطن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة حوالي 3 مليارات دولار.

المصدر: RT

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