إستونيا تعترف بفشل محاولات الغرب لعزل روسيا

اعترف وزير خارجية إستونيا أورماس رينسالو، بفشل محاولات الغرب لعزل روسيا في المنظمات الدولية، وأعرب عن استمرار دعم بلاده لمبادرات عزل روسيا في هذه المنظمات.

وأشار رينسالو إلى وجود "عدة أمثلة لفشل سياسة العزل لأسباب إجرائية مختلفة، ولم يتسنّ منع أنشطة روسيا في المنظمات".

وأشار إلى فشل محاولات عزل روسيا فور بدء الأحداث في أوكرانيا واستبعاد روسيا من مجلس أوروبا، وتعليق عضويتها بمجلس حقوق الإنسان الأممي، وإنهاء النظر في عضوية روسيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي 15 مارس، أخطرت موسكو مجلس أوروبا والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بانسحابها منهما، مشيرة إلى أنها ستمتثل لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا كانت متوافقة مع الدستور الروسي.

وفي وقت لاحق، اعتمدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بالإجماع قرارا أشارت فيه الهيئة القانونية للمجلس، إلى أن موسكو لا يمكن أن تكون عضوا في المجلس.

ولاحقا، قررت اللجنة أن روسيا لم تعد عضوا في المنظمة اعتبارا من 16 مارس.

المصدر: نوفوستي