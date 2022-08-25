وسائل إعلام: البريطانيون يرفضون رعاية اللاجئين الأوكرانيين

أشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أن ربع العائلات المشاركة في برنامج الحكومة لاستضافة اللاجئين الأوكرانيين، بصدد الانسحاب من البرنامج في ظل غلاء المعيشة، ونقص التمويل.

وكتبت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أفاد المشاركون أنه بسبب الأزمة المالية في البلاد، أصبح من الصعب عليهم رعاية المهاجرين كل يوم، وهم أنفسهم بدون نقود للعيش".

وبحسب الصحيفة، أنفق بعض البريطانيين آلاف الجنيهات لرعاية اللاجئين، وتعهدت الدولة بتقديم إعانات شهرية لكل أسرة متبناة، لكن المدفوعات تتأخر.

ويشكو سكان بريطانيا، من صعوبات كبيرة بسبب حاجز اللغة والاختلافات الثقافية، ويؤدي سوء التفاهم بين الرعاة البريطانيين واللاجئين إلى حقيقة أن الأوكرانيين يجدون أنفسهم بلا سقف فوق رؤوسهم.

ووفقا للمعلومات الرسمية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، غادر أوكرانيا في الستة أشهر الماضية، حوالي 8.8 مليون شخص.

المصدر: نوفوستي