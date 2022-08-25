بعد القصف الأوكراني.. دونيتسك تعلق عمل مصنع "ستيرول" للكيمياويات وتطمئن مواطنيها

أكد فاسيلي أغاركوف مدير مصنع "ستيرول" للكيمياويات في مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، أنه لا خطر لحدوث كارثة بيئية بسبب قصف قوات كييف للمصنع.

وقال أغاركوف لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لا يوجد تسرب للمواد الضارة، والكارثة البيئية مستحيلة بسبب حقيقة أن الضربات أصابت المحول".

وأشار إلى أنه تم تعليق عمل المصنع.

وأكد أن المصنع أصيب بصاروخين من راجمات "أورغان" برأس حربي.

وكشف أنه لم يصب أحد نتيجة القصف، ويجري الآن إخماد الحرائق الناجمة عن قصف قوات كييف بالتعاون مع رجال الإطفاء.

المصدر: تاس