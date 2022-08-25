مسؤول روسي يحدد أفضل رد على العقوبات الغربية

أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن الفضاء الاقتصادي والاجتماعي الموحد في إطار اتحاد روسيا وبيلاروس، سيمثل أفضل رد على العقوبات الغربية ضد البلدين الشقيقين.

وقال ميشوستين في اجتماع مع نظيره البيلاروسي رومان غولوفتشينكو: "نحن مهتمون بالارتقاء بتعاوننا إلى مستوى جديد وتشكيل فضاء اقتصادي واجتماعي موحد بين البلدين. سيمثل ذلك أفضل رد على العقوبات غير القانونية التي يتم فرضها ضدنا".

وأضاف: "الغرب اليوم يزيد من ضغط العقوبات على بلدينا، وتسعى الدول غير الصديقة إلى عزلنا عن سلاسل التوريد والنظام المالي الدولي وكسر روابط الإنتاج، وفي نهاية المطاف، تكدير حياة مواطنينا".

وأشار إلى أنه في ظل هذه الظروف، تقترح موسكو "اتخاذ إجراءات منسقة لحماية الأمن الاقتصادي والسيادة التكنولوجية لروسيا وبيلاروس".

ولفت إلى نمو شحن الصادرات البيلاروسية عبر أراضي روسيا، كما نقل ميشوستين أطيب تمنيات الرئيس فلاديمير بوتين، إلى نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

من جانبه، قال غولوفتشينكو، إن اقتصادي البلدين "يظهران نتائج جيدة رغم الضغوط القاسية علينا. أداء اقتصاد البلدين على مدى الأشهر الستة الماضية، يظهر أننا قادرون على تحمل هذا الضغط، والتكيف معه".

وأشار إلى سعي بلاده "لزيادة الشحن عبر روسيا، خاصة وأن اتفاق تطوير نقل البضائع عبر أراضي بلدينا قد تم إعداده وصار جاهزا لإقراره".

وقال رئيس الوزراء البيلاروسي، إنه تم إعداد وثائق أخرى تتعلق بالتعاون في مجال الإلكترونيات الدقيقة والهندسة الإلكترونية، والعمليات التكنولوجية، والسياسة الصناعية الموحدة بين البلدين.

المصدر: نوفوستي