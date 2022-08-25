"الغارديان": استقالة قنصل كييف في نيوزيلندا احتجاجا على ممارسات قيادته

أعلن القنصل الفخري الأوكراني في نيوزيلندا ألكسندر كيريشوك، أنه ترك منصبه احتجاجا على موقف كييف التي تدعو الأجانب للقتال في صفوف القوات الأوكرانية.

وقال إنه رد على عدد كبير من الطلبات المقدمة من سكان نيوزيلندا للمشاركة في ما يسمى بـ"الفيلق الدولي الأوكراني"، وأكد أنه دعا أصحاب هذه الطلبات إلى عدم التوجه إلى أوكرانيا.

وأكد ممثل منظمة No Duff النيوزيلندية للمحاربين القدامى آرون وود، أن عشرات المرتزقة من نيوزيلندا يؤدون مهام قتالية وغير قتالية في أوكرانيا.

المصدر: RT