رئيس كوريا الجنوبية يزور "B-1" ويوجه بتعزيز القدرة على مواجهة بيونغ يانغ

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أن الرئيس يون سيوك يول، تفقد يوم الخميس مركز القيادة خلال زمن الحرب "B-1"، حيث دخلت مناورات "أولتشي فريدوم شيلد" المشتركة يومها الرابع.

ويُعرف مركز القيادة "B-1" باسم المأوى المحصن "B-1"، وهو المكان الذي توجد فيه غرفة الوضع العام الحكومية، ووزارة الدفاع، وغرفة الوضع العام للجيش التابعة لهيئة الأركان المشتركة، والتي تعمل بمثابة مركز القيادة العسكرية خلال الحرب في حالة الطوارئ.

وقال الرئيس يون بعد أن تم إبلاغه بتطورات المناورات العسكرية: "أنا على يقين تام بأن هذه المناورات ساهمت في تعزيز القدرة الوطنية على التحكم بحالات الطوارئ أكثر مما كانت عليه، ورفع مستوى التأهب العسكري".

كما شدد الرئيس على أنه يجب عليهم أن يكونوا على أتم الاستعداد في التأهب القصوى بالتوازي مع رفع حالة التأهب إلى أقصى درجة للقوات العسكرية المشتركة بين البلدين، من أجل حفظ قيمة الحرية الثمينة التي يتمتعون بها، وتحقيق السلام والازدهار الدائمين في شبه الجزيرة الكورية.

وطلب يون من المسؤولين العسكريين في "B-1" أن يبذلوا جهدهم لجعل المناورات العسكرية "أولتشي" أكثر فعالية في العام المقبل، بعد سد الثغرات التي تم الكشف عنها خلال هذه المناورات.

ودعا رؤساء الأركان المشتركة لكن من القوات البرية والبحرية والجوية وقادة العمليات العسكرية الرئيسيين عبر الاجتماع الافتراضي إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية لحماية أرواح وممتلكات الشعب، من خلال تحديث العمليات العسكرية ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، حيث صرح يون "لا بد لنا من أن نقوم بتعزيز قدرتنا العسكرية الفريدة بدرجة كبيرة للتصدي للتهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية مع تعزيز قوة الردع الأمريكية".

المصدر: يونهاب