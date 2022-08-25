حارس أمن أمريكي مخمور يعاني الأمرين لبلوغ سفارة بلاده في موسكو (فيديو)

نشرت الخارجية الروسية فيديو لحارس أمن مخمور في السفارة الأمريكية في موسكو، ودعت الخارجية الأمريكية بسخرية إلى "دفع أجور إضافية للموظفين مقابل ظروف عملهم التي لا تطاق".

وفي وقت سابق، ظهر فيديو على قنوات "تيليغرام" روسية لرجل مخمور يحاول دخول السفارة الأمريكية في موسكو في الساعة الخامسة صباحا.

وتبين أنه الحارس الأمني ​​في السفارة نافارو نيكولاس ستورمي، أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية.

ونشرت الخارجية الروسية فيديو مدته ثلاث دقائق للحارس المخمور، معلقة عليه: "نحث وزارة الخارجية على دفع مبالغ إضافية لموظفي السفارة الأمريكية في موسكو، لظروف العمل التي لا تطاق... محاربتنا عمل مضن".

وكتبت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ماريا زاخاروفا على "تيليغرام": "نافارو one love (حب واحد)".

المصدر: نوفوستي