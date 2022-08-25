أكدت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن المرتزقة الأجانب أعربوا عن خيبة أمل كبيرة من القيادة الأوكرانية، التي تسيء استخدام السلطة وتظهر عدم كفاءتها.

وقال أحد المرتزقة إن قادة القوات الأوكرانية يمكنهم إرسال قوات أجنبية إلى خط المواجهة دون تدريب مسبق وتعزيزات.

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كما أشار إلى أن القيادة الأوكرانية لا تهتم بإجلاء المقاتلين الأجانب من المناطق الخطرة.

ووفقا للمرتزق فإن قادة القوات الأوكرانية يكسبون المال من تجارة الأسلحة، ويمارسون عمليات السرقة.

وكشف أحد المرتزقة من كندا، الذي أكد كلماته جندي فرنسي قاتل أيضا في صفوف القوات الأوكرانية: "كان من المفترض أن يقتحم جنود وحدتي مركز تجاري لجمع الأثاث والإلكترونيات وغيرها من الأشياء الثمينة".

وأكدت الصحيفة أن بعض المرتزقة الأجانب لم يعودوا يرغبون في التعاون مع قوات كييف لهذه الأسباب.

المصدر: RT