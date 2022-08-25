موسكو لا تستبعد استئناف المفاوضات مع كييف

أكد رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي إمكانية استئناف التفاوض مع كييف، مشيرا إلى أن روسيا لن تردّ أي طلب للتفاوض.

وأشار سلوتسكي إلى أنه في حال أعلنت السلطات الأوكرانية استعدادها للتفاوض، فإن موسكو ستبحث هذا الطلب وترد عليه.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف غينادي غاتيلوف أنه لن تكون هناك محادثات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، واتهم الولايات المتحدة ودول الناتو بالضغط على أوكرانيا للانسحاب من المفاوضات.

المصدر: RT