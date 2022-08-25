تحليق طائرة استطلاع بريطانية قرب جسر القرم

سجلت خدمة تتبع الرحلات Flightradar تحليق طائرة استطلاع بريطانية في أجواء البحر الأسود، قرب جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بباقي أراضي روسيا.

ووفقا للموقع الإلكتروني، حلقت طائرة "Boeing RC-135W" فوق البحر في المنطقة المقابلة لجسر القرم يوم الأربعاء 24 أغسطس.

وانطلقت في الاتجاه المعاكس، وبعد بلوغها أراضي رومانيا لم تعد الخدمة تتعقبها، وبعد ساعات نفذت الطائرة المذكورة تحليقا ثانيا باتجاه مضيق كيرتش بين بحري آزوف والأسود.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في مناسبات عدة، عن تحليق طائرات استطلاع تابعة لحلف الناتو بشكل منتظم بالقرب من حدود روسيا، واعتراضها.

المصدر: نوفوستي