 
مباشر

لندن وكييف توقعان اتفاقا لإعادة إعمار أوكرانيا

أخبار العالم

لندن وكييف توقعان اتفاقا لإعادة إعمار أوكرانيا
Globallookpress Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/toe4

أعلنت الحكومة البريطانية التوقيع مع كييف على اتفاق لإعادة بناء البنية التحتية في أوكرانيا.

وقالت الحكومة في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني: "وقعت المملكة المتحدة اتفاقية تاريخية مع أوكرانيا تُلزم الأطراف بتبادل الخبرات الهندسية وتعد بحزمة دعم بريطانية جديدة من أجل إعادة بناء البنية التحتية".

إقرأ المزيد
جونسون يعرب عن معارضته إجراء مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا
جونسون يعرب عن معارضته إجراء مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

ووفقا لها، فإن وزير النقل البريطاني غرانت شيبس عقد لقاء عن طريق الاتصال بالفيديو مع وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، بحثوا خلاله خطة العمل المشتركة.

وكجزء من الاتفاقية الموقعة، ستزود بريطانيا أوكرانيا بالخبراء من الشركات والمؤسسات البريطانية الخاصة للمساعدة في إعادة بناء المطارات والمدارج والموانئ.

وقدم شابس أثناء الاجتماع مزيدا من التفاصيل حول حزمة مساعدات بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني لإعادة بناء السكك الحديدية في أوكرانيا، تم الإعلان عنها في وقت سابق خلال قمة مجموعة السبع.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا