باتروشيف: الغرب يعد الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا

أعلن أمين مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، أن الغرب يعد الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا.

وقال باتروشيف خلال اجتماع حول الأمن الاقتصادي في جمهورية كاريليا الروسية إن "الدول غير الصديقة فرضت سبع حزم من العقوبات المختلفة والتي تهدف إلى إلحاق أكبر قدر من الضرر بالاقتصاد الروسي، ويتم الاستعداد لحزمة ثامنة".

وأكد الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف في وقت سابق أن العقوبات الغربية ضد روسيا فشلت تماما.

المصدر: RT