خبير أمريكي: على الولايات المتحدة توجيه كل قوتها نحو الصين

دعا خبير السياسة الخارجية الأمريكي ستيفن ويرثيم، الولايات المتحدة لتوجيه كل قوتها باتجاه الصين، مؤكدا أنه سيكون عليها توديع الشركاء الأوروبيين والأوكرانيين.

وقال ويرثيم لمجلة "فورين بوليسي": "يجب وقف التزامات واشنطن العسكرية المفرطة تجاه الدول الأخرى، وأن ندرك على مستوى الحزبين أن الولايات المتحدة ليس لديها مصالح حيوية في الشرق الأوسط.. وبالمثل، يجب أن نترك الأوروبيين يديرون أمنهم".

ويعتقد الخبير أن البيت الأبيض أخذ على عاتقه الكثير من الالتزامات، الأمر الذي سيندم عليه قريبا. وأكد أن دعم أوكرانيا، لن يؤدي إلى أي شيء جيد على المدى الطويل، مشددا على أن رعاية الولايات المتحدة المفرطة تجاه الدول الأوروبية يعيق "إطلاق العنان للإمكانات العسكرية الأوروبية".

المصدر: نوفوستي