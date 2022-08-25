فنلندا.. محاكمة ثلاثة صحفيين لإفشائهم بيانات عسكرية سرية (صور)

ذكرت وكالة أسوشيتد برس أنه تمت محاكمة ثلاثة صحفيين من فنلندا اليوم الخميس بتهمة نشرهم وثائق سرية لوزارة الدفاع في مقال لصحيفة هيلسينجين سانومات.







AP

وتطرق الصحفيون في مقال بتاريخ 16 ديسمبر 2017 لأنشطة مركز أبحاث الاستخبارات الفنلندية، حيث أشاروا على وجه الخصوص إلى الموقع التقريبي لوحدة الاستخبارات ومهامها.

AP

وتمت كتابة تكملة لهذا المقال، لكنها لم تنشر، بعد موجة انتقادات طالت الصحيفة.

وورد أن المدعي العام طالب بإزالة النسخة الإلكترونية من المقال من موقع الصحيفة على الإنترنت.

وإذا ثبتت إدانة الصحفيين، فسيواجهون أكثر من أربع سنوات في السجن.

المصدر: إنترفاكس