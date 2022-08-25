ترامب عبر منصته "تروث": الحزب الديمقراطي يحاول الالتفاف على قانون السجل الرئاسي

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن المدعين العامين من الحزب الديمقراطي اليساري الراديكالي يحاولون بشكل غير قانوني الالتفاف لتحقيق مكاسب سياسية بحتة على قانون السجل الرئاسي.

وأكد ترامب في تدوينة على منصته "تروث سوشيال" يوم الخميس أنه لم يفعل بموجب قانون السجل الرئاسي أي خطأ على الإطلاق.

وأضاف الرئيس السابق "لا يمكن التحايل عليه، لي أو لأي رئيس آخر".

وتابع قائلا: "اقتحموا منزلي بشكل غير قانوني، واستولوا على أشياء لم يكن ينبغي أخذها.. حتى أنهم اقتحموا خزنتي، وهو عمل لا يمكن تصوره!".

وكانت صحيفة أمريكية كشفت أن الرئيس السابق دونالد ترامب أخذ أكثر من 700 صفحة من الوثائق السرية بما في ذلك بعض الوثائق المتعلقة بالعمليات الاستخباراتية الأكثر سرية بالبلاد إلى ناديه الخاص ومقر إقامته في فلوريدا، وفقا لرسالة الأرشيف الوطني.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" فإن المحققين عثروا على أكثر من 300 وثيقة تحمل علامات سرية من منزل ترامب.

وذكرت أن الرسالة، المؤرخة في 10 مايو وكتبتها القائمة بأعمال أمين الأرشيف الأمريكي، ديبرا ستيدل وول، إلى أحد محامي ترامب، إيفان كوركوران، وصفت حالة القلق في وزارة العدل مع بدء المسؤولين هناك إدراك مدى خطورة الوثائق.

وأشارت إلى أن كبار المدعين العامين في الوزارة وأعضاء مجتمع الاستخبارات تأخروا في إجراء تقييم للأضرار حول إزالة الوثائق من البيت الأبيض حيث حاول محامو ترامب القول إن بعضها ربما كان محميا بامتياز تنفيذي.

ويسعى ترامب إلى منع مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" من مراجعة وثائق صادرها من منزله في ولاية فلوريدا قبل أسبوعين، إذ طلب من القضاء الأمريكي تعيين خبير خاص لفحص الوثائق لتحديد ما إذا كان يمكن إبقاء بعضها سريا.

وطلب ترامب أيضا، في المذكرة التي قدمها لمحكمة اتحادية في وست بالم بيتش بفلوريدا، من وزارة العدل الأمريكية إعطاءه إيصالا أكثر تفصيلا يحدد المتعلقات التي صادرها "إف بي آي" من منزله في مارالاغو خلال عملية تفتيش قام بها في الثامن من أغسطس، وطلب من المحققين إعادة أي متعلقات خارج نطاق أمر التفتيش.

وبحسب قائمة بالموجودات التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي من منزل ترامب، فإن هناك العديد من الوثائق المصنّفة "سرّية للغاية".

ويشتبه المحققون في أن الملياردير الجمهوري انتهك قانون مكافحة التجسس الذي يرعى بحزم تام من يحق له حيازة الوثائق السرية وكيف.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام