نشرت وزيرة خارجية النمسا السابقة كارين كنيسل، صورة ساخرة على تويتر تظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يستقبل وفدا من الاتحاد الأوروبي في سوتشي في عام 2023.

وهذه الصورة عبارة عن لوحة لفلاديمير سيروف بعنوان "زوار بالقرب من لينين"، وفيها يظهر الرئيس بوتين بدلا من لينين، وهو يتحدث مع الزوار. وتحت الصورة كتبت الوزيرة السابقة العبارة التالية باللغة الروسية: "فبراير عام 2023. بوتين يستقبل في سوتشي وفد الاتحاد الأوروبي".

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وكتبت كنيسل معلقة: "في يوم من الأيام سيأتي وقت الدبلوماسية والمحادثات الحقيقية".

في وقت سابق، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن كنيسل غادرت بلادها بسبب تهديدات عديدة وجهت إليها.

وذكرت الصحيفة أنه "في رسائل موجهة إلى مراسل "واشنطن بوست"، ذكرت كنيسل أنها لا تجري مقابلات وهاجرت من النمسا بسبب تهديدات بالقتل".

وتركت كنيسل منصبها في مجلس إدارة شركة "روس نفط" الروسية في 20 مايو، حيث شغلت منصب مديرة مستقلة. كما اتخذ المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر وماتياس وارنيغ قرارات مماثلة، بعد أن شغلا منصبي الرئيس ونائب الرئيس.

المصدر: نوفوستي