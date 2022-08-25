سفير: أوكرانيا غير راضية عن المساعدة العسكرية من جانب إسبانيا

قال سيرغي بوغوريلتسيف سفير أوكرانيا في مدريد، إن سلطات بلاده غير راضية عن المساعدة العسكرية من جانب إسبانيا.

وذكر السفير الأوكراني، أنه تم إرسال الدفعة الأخيرة من المساعدات العسكرية الإسبانية في مايو الماضي.

وأضاف السفير: "أوكرانيا ليست راضية عن المساعدة العسكرية الإسبانية: تم إرسال الدفعة الأخيرة من هذه المساعدات في مايو الماضي".

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في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن وزارة دفاع هذه الدولة، تستعد لتزويد أوكرانيا بعشر دبابات من طراز Leopard 2A4 وعشرين ناقلة جند مدرعة من طراز M113.

وتمت الإشارة إلى أن هذه الآليات المدرعة موجودة قيد الحفظ والتخزين في المستودعات ولم يتم استخدامها منذ فترة طويلة.

ولكن في وقت لاحق قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز، إن حكومة بلادها تخلت عن خططها لتسليم دفعة من دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، والتي كما اتضح لاحقا أنها في "حالة يرثى لها".

المصدر: وكالات