مدفيديف: لا يوجد إلا سيناريو "واحد ونصف فقط" لتطور الوضع في أوكرانيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن سيناريوهات تطور الوضع في أوكرانيا، لا تزيد على "واحد ونصف".

وأشار مدفيديف إلى أن ذلك، يتضمن تحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة والاعتراف بنتائجها من قبل سلطات كييف أو وقوع انقلاب عسكري في أوكرانيا والاعتراف اللاحق بنتائج العملية العسكرية.

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وكتب مدفيديف في قناته على تيلغرام أن "المحللين من جميع الأطياف يتنافسون في إعداد التنبؤات للنزاع الأوكراني"، وتقوم سلطات كييف والدول الغربية المؤيدة لأوكرانيا بتحضير "توقعات عن النصر".

وأضاف: "لكن في الواقع، كل هذا محض أكاذيب وديماغوجية لخداع الناخبين. الجميع يفهم كل ذلك. هم يقومون بتنفيذ الأدوار لا أكثر. هناك سيناريو واحد ونصف فقط. الأول هو تحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة والاعتراف القاطع بنتائجها في كييف. والثاني هو الانقلاب العسكري في أوكرانيا، وبعد ذلك فقط الاعتراف بنتائج العملية الخاصة".

وتابع مدفيديف القول: "هذه هي كل الخيارات. Tertium non datur( لا ثالث لهما بتاتا".

المصدر: نوفوستي