"لو فيغارو": زعيم الطائفة اليهودية في فرنسا لن يرافق ماكرون في زيارته إلى الجزائر

ذكرت صحيفة "لو فيغارو" أن زعيم الطائفة اليهودية بفرنسا الحاخام حاييم كورسيا لن يرافق الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارته للجزائر، بسبب إصابته بكورونا، وسط احتجاج جزائري على الزيارة.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن الحاخام كورسيا كان متحمسا لـ"العودة إلى جذوره"، مشيرة إلى أن جميع أعضاء الوفد خضعوا للفحوصات على مدى أيام ثلاث ووفقا للبروتوكول الصحي الذي وضعه الإليزيه.

وقال كورسيا للصحيفة إنه لا يعاني من أي أعراض، لكنه لا يريد المخاطرة بإصابة أعضاء الوفد الرئاسي أو بعض الضيوف الجزائريين، لذلك فضل البقاء في باريس، مؤكدا أنه يشعر بخيبة أمل لأن "هذه الرحلة كانت فرصة له لتوطيد الروابط بين اليهود الفرنسيين من أصل جزائري والبلد الذي لديهم جذورهم فيه".

هذا وأعربت أحزاب جزائرية عن رفضها لوجود الحاخام كورسيا، ضمن الوفد المرافق لماكرون الذي يصل إلى الجزائر اليوم الخميس، بسبب مواقفه المؤيدة للصهيونية وللعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

ونشر رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب المعارضة في البرلمان، عبد الرزاق مقري، تصريحا أعلن فيه استياءه من حضور الحاخام حاييم كورسيا ضمن وفد الرئيس ماكرون، لكونه يحاول "مغالطة الرأي العام حين يدافع بوضوح عن الكيان الصهيوني، ويساوي بين العداء للصهيونية واللاسامية، وينفي ممارسة إسرائيل للأبارتهايد".

وفي نفس السياق، عبّر رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة عن رفضه لحضور كورسيا، وأكد في سياق ملاحظاته على زيارة ماكرون أنه يجب التحذير من "أننا لن نقبل بأي حال من الأحوال أي محاولات لمقايضات مشبوهة لتحويل أرض الشهداء المباركة إلى أرض توطين لمن خانوا ثورتها، أو كانوا جزءا من نظام عنصري يحتل شعبا أعزل و يمارس عليه كل أنواع الحرب دون أي خوف من أحد، وإنها مناسبة ندعو فيها الرئيس الفرنسي، ودولته جزء من مجلس الأمن، أن يفرضوا تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني و على رأسها حقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف".

يذكر أن كورسيا له أصول في الجزائر، إذ ينحدر والده من مدينة وهران غربي الجزائر، ووالدته من منطقة تلمسان أقصى غربي الجزائر، ونشر في الفترة الأخيرة تغريدات عبر فيها عن سعادته بزيارته الأولى إلى الجزائر، وعن أمله في أن تكون هذه الزيارة دافعا باتجاه سماح السلطات الجزائرية ليهود الجزائر بزيارة البلاد التي ولدوا فيها، مؤكدا أنه سيزور المقبرة اليهودية التي تقع في حي بولوغين الشعبي وسط العاصمة الجزائرية.

المصدر: "لو فيغارو" + RT