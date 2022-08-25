زاخاروفا: العالم بدأ يدرك حجم الأزمة حول أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن معظم دول الأمم المتحدة لم تؤيد بيان كييف المعادي لروسيا، لأنها بدأت تدرك حجم الأزمة الناجمة عن تصرفات الغرب حول أوكرانيا.

يوم أمس، أيد أقل من ثلث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البيان المناهض لروسيا بشأن الوضع في أوكرانيا، والذي تم إعلانه يوم الأربعاء في مقر المنظمة العالمية.

وأضافت زاخاروفا في حديث تلفزيوني: "لم يعد العالم يقبل بمثل هذا الطرح، لسبب واحد بسيط: بدأ الجميع يدركون أن الوضع أخطر بكثير من استخدام أوكرانيا من قبل الديكتاتوريات الليبرالية الغربية في العقيدة المناهضة لروسيا. الرهان الآن بات كبيرا لدرجة أن الوضع حول أوكرانيا، بدوافع من الغرب، أصبح مدمرا لجميع القارات - هذه هي المشكلة".

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وتابعت زاخاروفا القول: "لقد أدرك الجميع الآن أن هذا الوضع ليس محليا ومحدودا، وهذا لا علاقة له بالتاريخ كما يحاولون الآن إيهام الجميع والقول إنه مجرد نوع من التناقضات في المنطقة. في الواقع باشرت الديكتاتوريات الليبرالية الغربية بإعادة تقسيم العالم باستخدام أوكرانيا. لقد فهم الجميع ذلك انطلاقا من أمثلتهم الخاصة، وهنا بدأت عملية إدراك حجم هذه الأزمة".

المصدر: نوفوستي