وكالة: سلطات ميانمار احتجزت سفيرة بريطانية سابقة (صور)

احتجزت السلطات في ميانمار السفيرة البريطانية السابقة لدى البلد ويكي بومان، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن شخصين "مطلعين على الأمر" أن بومان، التي تدير حاليا مركز ميانمار للأعمال المسؤولة (MCRB)، وزوجها هتين لين، وهو فنان بورمي وسجين سياسي سابق، اعتقلا أمس الأربعاء.

BREAKING | The Myanmar junta arrested Vicky Bowman, former British ambassador to the country from 2002-2006, on Wednesday night in Yangon along with her husband, artist Htein Lin. The couple were reportedly sent to the notorious Insein Prison.

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ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار على طلب تعليق، فيما قال متحدث باسم السفارة البريطانية: "نحن قلقون إزاء اعتقال امرأة بريطانية في ميانمار. ونحن على اتصال بالسلطات المحلية ونقدم المساعدة القنصلية"، دون أن يذكر اسم السيدة المحتجزة.

وعملت بومان سفيرة في ميانمار في الفترة بين عامي 2002 و2006 ولديها أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في البلاد.

المصدر: "رويترز"