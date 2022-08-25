مسؤول بريطاني يشيد بالغارات الإسرائيلية على سوريا

قال المبعوث البريطاني لسوريا، جوناثان هارغريفز، إن الغارات الإسرائيلية التي طالت أهدافا إيرانية في سوريا قبل عدة أسابيع "على الأرجح تعد الأمر الوحيد الفعال في سوريا".

وحسب موقع "أكسيوس" فقد جاء تصريح هارغريفز خلال اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين، في القدس خلال شهر يونيو.

وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية اطلعوا على ملخص اللقاء، للموقع إن هارغريفز، "أشاد" في المحادثات المغلقة بالغارات الإسرائيلية في سوريا، وقال إن بريطانيا وغيرها من الدول الغربية تعتمد في بعض سياساتها على مخرجات "الحملة الإسرائيلية" في سوريا.

من جهته، أكد دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى لـ "أكسيوس"، أن المسؤولين لدى السفارة البريطانية والذين حضروا الاجتماع لا يذكرون أن هارغريفز "أشاد" بالغارات الإسرائيلية.

ووفقا لـ "أكسيوس"، قال هارغريفز إن "إعداد مؤتمر للمعارضة السورية لإجراء حوار سياسي مع النظام يعد من أهم الأسباب التي تبرز أهمية استمرار العملية السياسية، لكنه عبر في الوقت ذاته عن شكوكه عن مدى فعالية خطة خطوة بخطوة التي تبناها، المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسون".

يذكر أنه منذ بداية الحرب في عام 2011، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية في سوريا طالت مواقع للحكومة وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

المصدر: "أكسيوس"