وزير تشيكي سابق يسخر من مزاعم احتمال حدوث حرب مع روسيا

قال يان كافان، الذي شغل منصب وزير خارجية جمهورية التشيك في 1998-2002، إن الحديث عن احتمال وقوع صدام مسلح مع روسيا، سخيف ويثير السخرية.

وذكر كافان، الذي شغل كذلك في فترة سابقة منصب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التهديد الحقيقي لبلاده يكمن في مواصلة ضخ المزيد من الأسلحة إلى نظام كييف.

ويرى الوزير الأسبق أنه مع مرور الوقت سيزداد عبء تكلفة هذه المساعدة العسكرية أكثر فأكثر بالنسبة لبلاده، وسيؤثر ذلك على مستوى معيشة المواطنين في جمهورية التشيك وسيؤدي إلى زيادة دورية أخرى في الأسعار.

إقرأ المزيد

وأضاف كافان: "تثير السخرية بعض النظريات التي تزعم بأن الجيش الروسي في حال نجاحه سيواصل تقدمه عبر كل أوكرانيا إلى سلوفاكيا ومن ثم إلى التشيك. هذه حقا نكتة غبية فعلا. لذلك لا أعتقد أننا نتعرض لأي نوع من الخطر العسكري".

ووبخ الدبلوماسي التشيكي السابق، سلطات بلاده على حجم توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، لأن هذا يقلل من القدرة الدفاعية لجمهورية التشيك نفسها.

وقال: "الآن نحن على حافة الهاوية. لقد أفرغنا جميع مستودعاتنا وما زلنا نرسل الأسلحة إلى أوكرانيا. وبالتالي، لم يتبق لنا سوى القليل للدفاع عن أنفسنا".

المصدر: نوفوستي