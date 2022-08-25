سلطات اليابان تعلم بنوايا "ميتسوبيشي" المشاركة في "ساخالين -2"

قال أمين عام مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، إنه تم إبلاغ حكومة بلاده بعزم شركتي "ميتسوبيشي" و" ميتسوي" المحافظة على مشاركتهما في مشروع "ساخالين-2" تحت إشراف مشغل جديد.

وذكر ماتسونو، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن حكومة بلاده ستراقب تطور الأوضاع في هذا المشروع عن كثب.

وأضاف أمين عام مجلس الوزراء الياباني: "نحن نعلم أن هاتين الشركتين وافقتا رسميا على الاستمرار في المشاركة بالمشروع المذكور بعد انتقاله إلى إشراف مشغل جديد. والآن بات بمقدور الشركتين، إخطار الجانب الروسي بقرار المشاركة في المشغل الجديد، وبعد ذلك يجب على الحكومة الروسية أن تقرر ما إذا كانت ستوافق على ذلك أم لا. نعتزم مراقبة الوضع عن كثب واتخاذ كافة الإجراءات لضمان استقرار إمدادات الغاز الطبيعي المسال".

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في وقت سابق، قالت صحيفة "نيكي" اليابانية، إن شركتي "ميتسوبيشي" و" ميتسوي" قررتا البقاء في مشروع "ساخالين- 2 "، بعد أن أصبح تحت إشراف شركة تشغيل جديدة.

ونوهت الصحيفة بأن الشركتين اليابانيتين، ستعلنان عن هذا القرار بشكل رسمي، قبل نهاية شهر أغسطس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه، "لا يزال غير معروف ما إذا كانت الشركتان ستحصلان على موافقة من الجانب الروسي بعد هذا الإخطار".

المصدر: نوفوستي