بوليانسكي: المساعدات الأمريكية الجديدة لن تغير الوضع في أوكرانيا كثيرا

صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي بأن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا لن تغير الوضع على الأرض كثيرا.

وقال بوليانسكي في تصريح لقناة "سكاي نيوز" البريطانية، إن "ذلك يجعل الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لنا، وخاصة للسكان المدنيين لأن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بأنظمة المدفعية وراجمات الصواريخ القادرة على إصابة المناطق التي لم يكن بوسع العسكريين الأوكرانيين إصابتها سابقا".

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وتابع أن حزمة المساعدات الجديدة "لن تغير الصورة بشكل عام، والعملية العسكرية الخاصة تستمر وفقا للخطة، وسيتم تحقيق جميع أهدافها".

وأضاف: "لقد قلنا أننا لا نتسابق مع الزمن، ولدينا الوقت الذي سيكون مطلوبا. ونسعى للحفاظ على أكبر قدر ممكن من الأفراد وأرواح المدنيين. ولذلك نعمل بشكل انتقائي ولا نستهدف البنية التحتية المدنية".

وجاء ذلك تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بحجم 2.98 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي