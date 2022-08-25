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كوريا الشمالية.. رصد اصابات جديدة بفيروس كورونا بعد إعلان كيم الانتصار عليه

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كوريا الشمالية.. رصد اصابات جديدة بفيروس كورونا بعد إعلان كيم الانتصار عليه
AP Lee Jin-man
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أفادت وكالة "يونهاب" في كوريا الجنوبية نقلا عن إعلام بيونغ يانغ بأنه تم رصد 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في كوريا الشمالية بعد أيام من إعلان زعيم البلاد كيم جونغ أون الانتصار عليه.

وحسب "يونهاب"، فإن وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية ذكرت عن رصد الإصابات الجديدة في محافظة ريانغانغ بشمال شرقي كوريا الشمالية.

وقامت السلطات بعزل المنطقة ووجهت فرق محاربة الأوبئة إليها.

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وسائل إعلام: كيم جونغ أون يعلن انتصار كوريا الشمالية على فيروس
وسائل إعلام: كيم جونغ أون يعلن انتصار كوريا الشمالية على فيروس "كورونا"

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من إعلان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الانتصار على فيروس كورونا في البلاد.

وكررت شقيقة الزعيم، المسؤولة الكبيرة في اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري كيم يو جونغ الاتهامات لكوريا الجنوبية بنقل الفيروس إلى البلاد، وهددت بالقضاء على سلطات سيؤول.

المصدر: يونهاب

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