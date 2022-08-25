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رئيسة وزراء السويد: لا شراكة مع من يلوحون براية حزب العمال الكردستاني

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رئيسة وزراء السويد: لا شراكة مع من يلوحون براية حزب العمال الكردستاني
Gettyimages.ru
رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون
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أعلنت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون أن "الحزب الديمقراطي الاشتراكي" لا يخطط للشراكة مع حزب اليسار الذي يلوح نوابه برموز "حزب العمال الكردستاني" بعد الانتخابات.

وفي تصريح للتلفزيون السويدي تطرقت خلاله أندرسون إلى الانتخابات العامة والمحلية المقرر إجراؤها في 11 سبتمبر/ المقبل، قالت: "لا نفكر في الشراكة مع حزب اليسار الذي يلوح براية "حزب العمال الكردستاني" المصنف على أنه تنظيم إرهابي".

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وأضافت أن التلويح براية الحزب "لا يصب في مصلحة الحكومة".



المصدر: "الأناضول" 

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