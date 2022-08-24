البنتاغون لا يستبعد تسليم مقاتلات حربية إلى أوكرانيا

أكد نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية كولين كال أن الإدارة الأمريكية لا تستبعد إمكانية إمداد كييف بطائرات حربية، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه المسألة بعد.

وقال كول خلال مؤتمر صحفي: "أنا مستعد لإخباركم أن شحنات المقاتلات ما زالت خيارا محتملا، لكن القرار النهائي بشأن هذه المسألة لم يُتخذ بعد".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخصيص أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا، بقيمة 3 مليارات دولار تقريبا، وستسمح الحزمة الجديدة لكييف، بالحصول على أنظمة دفاعات جوية وأنظمة مدفعية وذخيرة وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة ورادارات دفاع ذات مدى طويل.

المصدر: نوفوستي