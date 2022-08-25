البنتاغون يتوقع أن تنضم أوكرانيا إلى حلف "الناتو" خلال بضع سنوات

أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية كولين كول، أن السلطات الأمريكية تتوقع أن تنضم أوكرانيا تدريجيا إلى حلف "الناتو" خلال بضع سنوات.

وقال كول عندما سُئل عما إذا كانت واشنطن تعتقد أن أوكرانيا ستندمج بالكامل في أنظمة أسلحة الناتو بعد ثلاث سنوات ولن تحتاج إلى أسلحة من الطراز السوفيتي: "من المحتمل أنه بعد سنوات سيكون بإمكانهم استخدام الأنظمة والذخيرة التي ينتجونها بأنفسهم. ومع ذلك، سأقول أنه وفقا لتوقعاتي، في الإطار الزمني الذي نتحدث عنه هنا، ستتحول أوكرانيا تدريجيا إلى معدات الناتو القياسية".

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وتابع كول: "في رأيي، عندما نفكر في الشكل الذي ستبدو عليه القوات المسلحة لأوكرانيا في المستقبل، فإن أحد الجوانب المهمة هو أنها ستكون مستدامة".

ووفقا له، فإن أكثر من 50 دولة قدمت مساعدة عسكرية لكييف في الأشهر الأخيرة.

وأضاف: "هذا يعني أيضا العشرات من أنظمة الأسلحة المختلفة. ومن الناحية المثالية، لن يعتمد مستقبل الجيش الأوكراني على عشرات الأنظمة المختلفة، ولكن على عدد أقل بكثير من الأنظمة التي يسهل صيانتها ودعمها".

المصدر: تاس