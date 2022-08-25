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وزارة الدفاع البريطانية تحذر من خطر "كارثي" للتقارب مع روسيا

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وزارة الدفاع البريطانية تحذر من خطر
Sputnik
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دعا نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي، البريطانيين بحاجة لتحمل المصاعب من أجل مساعدة كييف، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار ليس سببا لتحسين العلاقات مع موسكو.

وقال هيبي: "يمكنني أن أتفهم سبب قلق العديد من الأشخاص أثناء تناول وجبة الإفطار من ارتفاع تكاليف المعيشة.. ربما تكون أسهل طريقة للخروج من الأزمة هي استعادة العلاقات مع روسيا، وهذا سيعيد سوق الطاقة الأوروبية إلى الأيام الخوالي".

وحث هيبي البريطانيين على تحمل المصاعب، لأن التقارب مع موسكو سيكون "كارثة على أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية" وسيخلق المزيد من المشاكل للبلاد حسب قوله. مضيفا أنه من الضروري دعم أوكرانيا "مهما استلزم ذلك من وقت".

المصدر: راديو سبوتنيك

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