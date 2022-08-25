بلومبرغ: روسيا تعرض النفط على دول آسيوية بتخفيضات كبيرة

نقلت صحيفة "بلومبرغ" عن مسؤول غربي قوله، إن روسيا تواصلت مع العديد من الدول الآسيوية باقتراح لإبرام عقود طويلة الأجل لتوريد النفط بتخفيضات كبيرة.

وقال المسؤول: "إن روسيا تعتزم منح المشترين الآسيويين خصومات تصل إلى 30% من سعر السوق للنفط".

وذكرت الصحيفة أن هذه المبادرة نشأت كرد فعل على خطة الغرب لفرض سقف على أسعار النفط الروسي، وأن هذه هي الطريقة التي تحاول بها روسيا التدخل في مفاوضات أعضاء مجموعة السبع، بشأن الحظر القادم من الاتحاد الأوروبي على تأمين نقل الوقود، وبموجب هذه الخطة، ستكون الدول الثالثة قادرة بسهولة على شراء النفط الخام الروسي بسعر أقل.

ونقلت الصحيفة عن وزير السياحة الإندونيسي سانديغو أونو قوله: "إن جاكرتا تلقت بالفعل اقتراحا مماثلا من موسكو".

المصدر: راديو سبوتنيك