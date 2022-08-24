جنوب إفريقيا.. تظاهرة عمالية ضد التضخم

تظاهر عمال جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود بشكل قياسي وزيادة تكاليف الأغذية الأساسية.

سار نحو ألف عامل إلى مباني الاتحاد، مقر الحكومة في العاصمة بريتوريا، مطالبين حكومة الرئيس سيريل رامافوزا باحتواء ارتفاع الأسعار.

ولا يزال اقتصاد جنوب إفريقيا يعاني من التأثير السلبي لوباء كوفيد-19 الذي فقد ما يقدر بنحو مليوني وظيفة، ما أدى إلى تفاقم معدل البطالة في البلاد بنسبة 35 في المائة.

كما أثرت الحرب في أوكرانيا على اقتصاد جنوب إفريقيا، حيث وصل سعر الغاز إلى مستويات قياسية، على الرغم من تعليق الحكومة زيادة رسوم الوقود في وقت سابق من هذا العام.

مع وصول معدل التضخم في جنوب إفريقيا الآن إلى 7.4 في المائة، تضاعف ارتفاع تكلفة المعيشة بسبب انقطاع التيار الكهربائي لعدم قدرة شركة الطاقة المملوكة للدولة "إيسكوم"، على توليد الكهرباء الكافية.

وتقدمت "إيسكوم" بطلب لزيادة أسعار الكهرباء على الرغم من فشلها في توفير مصدر طاقة مستمر للصناعة والمنازل.

المصدر: AP