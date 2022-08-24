بينيت لنتنياهو: الاتفاق النووي لم يوقع خلال فترة ولايتي

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، سلفه زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، بأن اتفاق إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، لم يتم توقيعه خلال فترة ولايته.

وقال بينيت في تغريدة عبر "تويتر": "سيد نتنياهو، بما أنك هاجمتني مرة أخرى، سوف أذكرك بنتيجة الاختبار: خلال فترة ولايتي كرئيس للوزراء، وعلى الرغم من أن الاتفاق كان قريبا جدا، إلا أنه لم يتم توقيع اتفاقية نووية مع إيران".

وأشار إلى أن ذلك "لم يحدث ذلك بالصدفة... لا يمكن قول الشيء نفسه عن فترة ولايتك"، مضيفا: "معك - وقعت (الاتفاقية). في حالتي - لم توقع".

מר נתניהו, מכיון ששוב תקפת אותי, אזכיר לך את מבחן התוצאה:

בתקופת כהונתי כראש ממשלה, ולמרות שזה היה קרוב מאוד, לא נחתם הסכם גרעין עם איראן.



זה לא קרה במקרה.



אי אפשר לומר את אותו הדבר על תקופת הכהונה שלך, ושום מסיבת עיתונאים לא תשכיח את זה.



אצלך - נחתם.

אצלי - לא נחתם. — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) August 24, 2022

هذا وتخوض إسرائيل حملة مكثفة لإقناع دول غربية تتقدمها الولايات المتحدة، بالامتناع عن عبور الأمتار الأخيرة الفاصلة عن إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، في وقت بلغت المباحثات بين طهران والقوى الكبرى مرحلة من التسويات والتنازلات يعتقد أنها تجعل التفاهم وشيكا.

المصدر: RT