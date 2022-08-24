 
مباشر

الخارجية الأمريكية: سنبقي على قنوات الاتصال مع الصين مفتوحة

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: سنبقي على قنوات الاتصال مع الصين مفتوحة
Sputnik ARTUR GABDRAHMANOV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/to6y

أكدت الخارجية الأمريكية أنها تعتزم الإبقاء على قنوات الاتصال مع الصين مفتوحة، مشيرة إلى أنها تواصل البحث عن سبل تسوية الخلافات بشكل بناء.

وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية للصحفيين، يوم الأربعاء، إن "نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان التقت أمس 23 أغسطس بالسفير الصيني لدى الولايات المتحدة. نحن نبقي على قنوات الاتصال مع الصين مفتوحة، وسنبقي عليها لاحقا".

إقرأ المزيد
بكين: الولايات المتحدة وليس نحن من يقرع الأسلحة في جميع أنحاء العالم
بكين: الولايات المتحدة وليس نحن من يقرع الأسلحة في جميع أنحاء العالم

وأشار إلى أن بكين "أغلقت بعض القنوات الرئيسية للاتصال وعلقت التعاون حول عدد من القضايا المهمة التي لها تأثير حول العالم".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تواصل البحث عن السبل المفتوحة والبناءة لتسوية الخلافات بيننا".

وعقد اللقاء بين شيرمان والسفير الصيني وراء الأبواب المغلقة، ولم تعلن الخارجية الأمريكية عن أي تفاصيل بشأنه.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا